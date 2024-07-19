Диетолог предупредила об опасности шпината для некоторых людей

Диетолог Зайцева: шпинат опасно есть при заболевании суставов и сахарном диабете

Людям, страдающим заболеваниями суставов, сахарным диабетом, язвой, а также аллергикам и детям крайне важно следить за количеством шпината в рационе. Об этом рассказала нутрициолог и диетолог Анастасия Зайцева, пишет РИА Новости.

«Причина в наличии щавелевой кислоты в составе листьев, которая может ухудшить состояние организма. Хотя совсем отказываться от этого продукта не стоит, в небольшом количестве при добавлении, например, в салат риска он в себе не несет», — уточнила специалист.

При этом делать смузи или устраивать детокс-программу, где главенствующую роль в рационе играет шпинат, людям с перечисленными диагнозами все-таки не стоит, добавила Зайцева. Нутрициолог также отметила, что шпинат может вызывать аллергию из-за довольно высокого содержания гистамина.

Если вводить продукт в рацион ребенка, то следует это делать с осторожностью и следить за реакцией организма, резюмировала диетолог.

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал, что для профилактики инфаркта и инсульта и некоторых других смертельно опасных болезней полезно регулярно есть лимоны.

По его словам, этот цитрус помогает организму усваивать железо и улучшает цвет лица.

Кроме того, ранее врачи призвали россиян свести к минимуму количество десертов и полуфабрикатов в рационе, так как они провоцируют преждевременное старение.