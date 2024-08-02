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14:16, 2 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 2 и 3 августа

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 2 и 3 августа местами в северо-западных, юго-западных районах Кубани и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой, — отметили они. — При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев».

Ранее российский турист избил жену в сочинском отеле «Атлант» из-за ее недовольного лица. Драка попала на видео.

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      Фариза Бацазова
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