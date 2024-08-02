Россиянин избил жену в отеле Сочи из-за недовольного лица и попал на видео

Mash: россиянин избил жену в лифте отеля «Атлант» в Сочи и попал на видео

Российский турист избил жену в сочинском отеле «Атлант» из-за ее недовольного лица и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Kub Mash.

Отмечается, что семья с 14-летним ребенком заехала в четырехзвездочную гостиницу 28 июля. «Три дня все было мирно, но потом супруг вскипел», — говорится в сообщении.

На четвертый день отдыха мужчина выпил и набросился на жену прямо в лифте за то, что она недостаточно наслаждалась отпуском и обзывала его. Пару разняла администратор отеля, пострадавшая вызвала полицию.

По данным источника, россиян расселили. На следующий день после конфликта мужчина уехал.

Ранее стало известно, что россиянок, избитых полицейскими в аэропорту турецкой Антальи, два месяца отказываются выпускать на родину. Туристки находятся в отчаянии, они жалуются, что деньги на аренду жилья почти закончились.