Россиянам дали три года на обустройство дач

Совфед одобрил трехлетний срок на освоение дачных участков

Совет Федерации одобрил закон, обязывающий собственников дачных участков осваивать их в течение трех лет. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В рамках законопроекта правительство также наделяется правом устанавливать признаки неиспользования земельных участков. Речь идет об участках, расположенных в населенных пунктах, а также садоводческих и огороднических товариществах.

Закон вводит понятие «освоение земельного участка». Это одно или несколько мероприятий, необходимых для приведения земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. Перечень мероприятий будет установлен правительством.

Что касается требования об освоении участка в течение трех лет, за его несоблюдение дополнительных мер наказания не предусмотрено. В настоящее время административная ответственность за неиспользование по целевому назначению участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства и огородничества влечет штраф в размере 1–1,5 процента кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей.

До вступления закона в силу владельцы вышеперечисленных участков были обязаны использовать их по целевому назначению и своевременно приступать к использованию в случаях, когда срок освоения участка предусмотрен договором. Однако срок, в течение которого должно начаться использование, и признаки, на основании которых можно однозначно сделать вывод о неиспользовании участка, законодательно установлены не были.