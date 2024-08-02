Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:54, 2 августа 2024Экономика

Россиянам дали три года на обустройство дач

Совфед одобрил трехлетний срок на освоение дачных участков

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Совет Федерации одобрил закон, обязывающий собственников дачных участков осваивать их в течение трех лет. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В рамках законопроекта правительство также наделяется правом устанавливать признаки неиспользования земельных участков. Речь идет об участках, расположенных в населенных пунктах, а также садоводческих и огороднических товариществах.

Закон вводит понятие «освоение земельного участка». Это одно или несколько мероприятий, необходимых для приведения земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. Перечень мероприятий будет установлен правительством.

Материалы по теме:
«Мы ни секунды не жалеем» Россияне бросились скупать загородные дома. Почему они уезжают из квартир?
«Мы ни секунды не жалеем»Россияне бросились скупать загородные дома. Почему они уезжают из квартир?
11 июля 2024
«Дом покосился, забор упал, участок зарос» Россияне рискуют потерять свои дачные участки. За что могут отобрать их землю?
«Дом покосился, забор упал, участок зарос»Россияне рискуют потерять свои дачные участки. За что могут отобрать их землю?
24 июля 2024

Что касается требования об освоении участка в течение трех лет, за его несоблюдение дополнительных мер наказания не предусмотрено. В настоящее время административная ответственность за неиспользование по целевому назначению участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства и огородничества влечет штраф в размере 1–1,5 процента кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей.

До вступления закона в силу владельцы вышеперечисленных участков были обязаны использовать их по целевому назначению и своевременно приступать к использованию в случаях, когда срок освоения участка предусмотрен договором. Однако срок, в течение которого должно начаться использование, и признаки, на основании которых можно однозначно сделать вывод о неиспользовании участка, законодательно установлены не были.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о сотрудниках ГРУ и «Альфы» среди вернувшихся при обмене заключенных

      Экс-полковник СБУ рассказал о тактическом кризисе в ВСУ

      Объедавший российских пчеловодов медведь переключился на кормушку кабанов

      Число жертв взрыва и обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло

      Трамп назвал Харрис третьесортным кандидатом в президенты

      Россиянам рассказали о последствиях употребления двух зубчиков чеснока в день

      Стало известно об обыске в доме задержанного сенатора Савельева

      Лебедева призвали привлечь к ответственности из-за слов о теракте в Беслане

      Израильским министрам на случай войны выдали спутниковые телефоны

      Тренер оставшейся без медали на ОИ россиянки раскритиковал судейство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше