Россиянам напомнили о возможности завещать цифровые рубли

Адвокат Савищев напомнил, что в РФ разрешили завещать права на цифровые рубли

Адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Петр Савищев в беседе с агентством «Прайм» напомнил россиянам о том, что в августе вступили в силу изменения в законодательстве, регулирующие наследование прав на цифровые рубли.

В основном эти нормы начали действовать еще год назад, но часть из них заработала лишь в 2024 году. В том числе речь идет о возможности завещать цифровые рубли, они признаются имуществом в составе наследственной массы.

«Пункт 4 статьи 1128 Гражданского кодекса РФ дополнен положениями, которыми предусматривается возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений», — рассказал адвокат.

Порядок составления подобных распоряжений будет дополнительно установлен правительством России по согласованию с Центробанком. Также цифровые рубли включаются в расчет обязательной доли наследования, что поможет предотвратить злоупотребления, заключил Савищев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по состоянию на 1 июля 2024 года с помощью цифрового рубля прошло больше 34 тысяч операций (больше 27 тысяч переводов и семи тысяч оплат товаров и услуг).

