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13:39, 2 августа 2024Экономика

Россиянам назвали срок окончания купального сезона

Тишковец: дни купального сезона в Центральной России сочтены

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Температура в водоемах Центральной России уже остыла до нижнего предела комфортных для купания показателей. Срок окончания купального сезона россиянам назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, вода в подмосковных реках и озерах становится все холоднее. Самыми теплыми сейчас являются река Ока и Москва у Коломны — температура воды там составляет около 22 градусов тепла. В остальных водоемах поверхностный слой воды остыл до 16-20 градусов тепла

«Когда прекратить водные процедуры на реках и озерах Центральной России — дело субъективное, но уже сейчас становится очевидным, что дни купального сезона сочтены», — написал Тишковец.

Ранее москвичам назвали срок прихода бабьего лета. Согласно прогнозам, такая погода ожидает жителей столицы в сентябре.

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      Александра Качан
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