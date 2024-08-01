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10:56, 1 августа 2024Экономика

Назван срок прихода бабьего лета в Москву

Синоптик Тишковец: классическое бабье лето придет в Москву в сентябре

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Классическое бабье лето придет в Москву в сентябре. Такой срок назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

«Переход от летнего сезона к осени будет довольно плавным, и в сентябре ввиду ожидаемого дефицита осадков [в Москве] прогнозируется классическое бабье лето», — спрогнозировал синоптик.

Тишковец добавил, что август в целом будет чуть теплее климатической нормы, однако аномальной жары, как в июне и июле, жителям столицы ждать не стоит.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что жара в Москву вернется к середине августа. По его словам, к концу первой декады месяца температура воздуха в городе может достичь 25 градусов. Специалист отметил, что такая погода считается комфортной для конца лета. До этого хорошую погоду в последний месяц лета жителям столицы также пообещала синоптик Татьяна Позднякова.

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      Нина Ташевская
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