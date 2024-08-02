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20:07, 2 августа 2024Экономика

Россиянам предложили пожить в доме-арбузе

В Самарской области был найден дом-арбуз

Скриншот: Ресейл-платформа

Дом-арбуз был найден в поселении Мусорка Самарской области. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

Согласно описанию, дом подойдет для размещения 12 человек. На первом этаже располагается кухня, гостиная c камином, барная стойка и стол, два двуспальных дивана, санузел, на втором — четыре комнаты для сна. На территории расположена баня, беседка и мангальная зона. Владелец дома-арбуза также заявил, что внутри дома «все арбузное»: свежее и сочное.

Снаружи дом представляет собой полукруглую сферу с окнами красного цвета. Из-за этого в некоторые помещения в здании проникает красный свет. Кроме того, в ванной комнате висит штора для душа с рисунком в виде арбуза.

Ранее россиянам предложили отдохнуть в доме на курьих ножках «Кaрлушa». Дом расположен в семи километрах от МКАД в деревне Мисайлово Ленинского городского округа Подмосковья. На опубликованных в объявлениях фотографиях изображено здание в стиле избы из русских сказок. Внутри — спальные места на четверых, кухня и душ с туалетом. Площадь помещения — 10 квадратных метров. Дом расположен на участке 1,8 тысячи квадратных метров с обеденной зоной.

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      Мария Черкасова
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