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11:27, 2 августа 2024Экономика

Россиянам раскрыли способ спастись от мошенников при сдаче квартиры в аренду

Юрист Нигматуллина: письменный договор аренды жилья защитит от мошенников

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Подписание договора аренды жилья защитит владельцев от мошенников. Способ спастись от недобросовестных квартирантов раскрыла россиянам юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина, пишет «Газета.ru».

Специалистка предупредила, что арендаторы могут испортить имущество и не возместить убытки, обмануть с коммунальными платежами или пересдать квартиру в субаренду втайне от собственника. Письменный договор поможет избежать разногласий и позволит при наличии проблем обратиться за помощью в суд.

При этом важно заключать такой документ не только при долгосрочной, но и при посуточной аренде. «Многие думают, что договор аренды нужен только при долгосрочном найме. В реальности риски при краткосрочной аренде не ниже, чем при долгосрочной», — подчеркнула Нигматуллина.

В договоре стоит указать дату платежа, способ передачи денег, а также прописать, из чего состоит квартплата и за какой срок наймодатель или наниматель должны предупредить о расторжении договора. Отдельно следует прописать штрафы — например, если квартиранты захотят съехать раньше срока.

Не лишним будет составить акт приема-передачи жилья с описью имущества. Если в квартире есть ценные вещи, их состояние можно зафиксировать на фото и приложить к договору, посоветовала юрист.

Ранее стало известно, что аренда квартир в большинстве российских городов подорожала раньше времени — высокий сезон начался в июле вместо августа. Эксперты связывают такую динамику с отменой льготной ипотеки на новостройки. Многие, кто планировал покупать квартиру, сделали выбор в пользу аренды из-за недоступных ставок по рыночным программам.

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      Нина Ташевская
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