Подорожание аренды квартир в России оценили

В большинстве крупных городов России аренда квартир подорожала раньше времени

За последний месяц в большинстве крупных городов России подорожала аренда квартир. Цены начали расти раньше, чем обычно, — сезонный рост спроса начался в июле, а не в августе, выяснили аналитики федерального портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Съемные «однушки» сильнее всего выросли в цене в Кургане (на 12,8 процента за месяц), Новосибирске (плюс 12,4 процента), Астрахани (плюс 11,7 процента), Саранске (плюс 8,7 процента) и Улан-Удэ (плюс 8,3 процента). Подешевело такое жилье в Брянске (минус 6 процентов), Якутске (минус 5,1 процента), Владикавказе (минус 4,2 процента), Чебоксарах (минус 4 процента) и Рязани (минус 2,9 процента). В Москве и Санкт-Петербурге аренда однокомнатных квартир подорожала незначительно — на 3 и 2,6 процента соответственно.

Арендные ставки на двухкомнатные квартиры больше всего выросли в Калининграде (плюс 11,3 процента), Кургане (плюс 9,4 процента), Новосибирске (плюс 9,3 процента), Курске (плюс 8,5 процента) и Череповце (плюс 7,3 процента). Среди городов с наибольшим снижением цен специалисты назвали Тольятти (минус 6,8 процента), Ярославль (минус 5,9 процента), Читу (минус 5,2 процента), Нижний Тагил (минус 4,1 процента) и Якутск (минус 3,7 процента).

Лидерами по подорожанию съемных «трешек» оказались Волжский (плюс 15 процентов), Калуга (плюс 11 процентов), Смоленск (плюс 9,9 процента), Набережные Челны (плюс 7,6 процента) и Барнаул (плюс 7,5 процента). Снижение арендных ставок на такие квартиры зафиксировали в Нижнем Тагиле (минус 10,2 процента), Якутске (минус 7,6 процента), Саранске (минус 7 процентов), Рязани (минус 6 процентов) и Новокузнецке (минус 4,8 процента).

«В этом году прирост стоимости аренды в июле получился вдвое больший, чем за тот же период 2023 года. Это произошло из-за отмены льготных ипотечных программ, по причине чего спрос стал смещаться с рынка продажи жилья на рынок аренды», — заявил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. При этом предложение съемного жилья сократилось на 14 процентов, добавил эксперт.

Ранее эксперты выяснили, что молодежь в России предпочитает аренду жилья ипотеке, так как не хочет обременять себя долгами. В сравнении с ипотечной квартирой съемная не привязывает арендатора к определенному месту проживания, а также не порождает дальнейшие трудности с ремонтом и соседями.