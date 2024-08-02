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17:31, 2 августа 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о последствиях употребления двух зубчиков чеснока в день

Биотехнолог Куликов: чеснок помогает избавиться от патогенной микрофлоры

Фото: jcomp / freepik

Один-два зубчика чеснока в день могут дать организму человека нужное количество полезных соединений, рассказал завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов. О последствиях употребления чеснока он сообщил россиянам в беседе с РИА Новости.

По словам Куликова, чеснок положительно влияет на видовой состав микробиоты кишечника: помогает избавиться от патогенной микрофлоры. «Чеснок используется как лекарство при метеоризме, колите и энтероколите, запорах, воспалении аппендикса и является отличным диетическим продуктом, стимулируя образование и выделение желчи, улучшая секрецию ферментов и выделение желудочного сока, способствуя снижению содержания холестерина и глюкозы в крови, улучшая обмен веществ, особенно у больных сахарным диабетом, при ожирении», — перечислил специалист.

Кроме того, отметил эксперт, чеснок крайне важен для укрепления иммунной системы. Благодаря высокому содержанию полифенолов кверцетина и фитонцидов он будет способствовать скорейшему выздоровлению при простуде, насморке, болях в горле, ОРВИ, гриппе, помогать выведению мокроты, заверил Куликов.

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Биотехнолог добавил, что чеснок полезен и для сердечно-сосудистой системы: продукт укрепляет стенки сосудов и придает им эластичные свойства. Под контролем врача Куликов порекомендовал есть чеснок при болезнях печени и желчного пузыря, так как он способствует восстановлению клеток, разжижению желчи и предотвращению образование камней.

Куликов обратил внимание на то, что чеснок нельзя употреблять людям с повышенной чувствительностью к чесноку, хроническими заболеваниями почек, гипотиреозом, гастритом и язвенной болезнью, при беременности и в период грудного вскармливания.

Ранее нутрициолог Анна Педорич рассказала россиянам о последствиях употребления мяса с картошкой или хлебом. По ее словам, это одно из самых тяжелых для переваривания сочетаний продуктов, так как белки вкупе с простыми углеводами могут вызывать вздутие живота и повышенное газообразование.

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      Александра Лисица
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