Россиянин хотел вступить в ВСУ и получил задание собирать данные о ВС России

В Омске УФСБ поймала мужчину, который хотел отправить анкету на вступление в ВСУ

В Омске задержан 22-летний местный житель, который хотел пойти служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и отправить анкету для вступления в ряды запрещенных в России террористических организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). По адресу его проживания оперативники провели обыск и изъяли средства связи и компьютер.

По данным правоохранителей, задержанный является сторонником украинских террористических организаций. Он хотел вступить в ВСУ, чтобы воевать против Российской армии. Установлено, что фигурант общался с членом одной из террористических организаций в Telegram. От него он получил задание по сбору информации о военных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, молодой человек публично оправдывал деятельность украинских террористических структур в интернете.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в публичных призывах к терроризму в социальных сетях.

