Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:33, 26 июня 2024Силовые структуры

В России задержали подозреваемую в призывах к терроризму гражданку Украины

В Мелитополе поймали украинку, подозреваемую в призывах к терроризму в соцсетях

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Мелитополе сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в публичных призывах к терроризму в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Запорожской области.

По данным следствия, не позднее мая женщина оставила комментарий в одном из сообществ в соцсети со своей личной страницы, содержащий призывы к насильственным действиям в отношении руководства России и военнослужащих Вооруженных сил РФ. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием средств массовой информации») УК РФ.

Решается вопрос об избрании украинке меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее силовики пресекли деятельность жителя Севастополя, который склонял своих знакомых к совершению терактов в регионе. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Ярый критик России, трудоголик, бездетный холостяк. Чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте?

      В Москве сообщили о старте нового проекта по развитию карьеры

      Раскрыта причина административного ареста экс-главы Сергокалинского района Дагестана

      СКР установил факты вербовки в ряды ВСУ более трех тысяч наемников

      Власти оценили поступления от повышенной ставки НДФЛ в 2024 году

      Актер из «9 роты» раскрыл свое отношение к поездкам звезд в зону СВО

      На Украине заявили о нехватке денег для восстановления энергетики

      Лещенко вспомнил о службе в Германии с Элвисом Пресли

      Названа возможная причина разговора нового министра обороны России с главой Пентагона

      Лидера «Левого фронта» оставили под стражей по делу об оправдании терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше