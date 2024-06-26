В России задержали подозреваемую в призывах к терроризму гражданку Украины

В Мелитополе поймали украинку, подозреваемую в призывах к терроризму в соцсетях

В Мелитополе сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнюю гражданку Украины, подозреваемую в публичных призывах к терроризму в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Запорожской области.

По данным следствия, не позднее мая женщина оставила комментарий в одном из сообществ в соцсети со своей личной страницы, содержащий призывы к насильственным действиям в отношении руководства России и военнослужащих Вооруженных сил РФ. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием средств массовой информации») УК РФ.

Решается вопрос об избрании украинке меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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