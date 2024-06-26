Россиянин привлекал знакомых к совершению терактов и попался

В Крыму задержали мужчину, склонявшего знакомых к совершению терактов

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность жителя Севастополя, который склонял своих знакомых к совершению терактов в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает информационный портал «Крым 24» со ссылкой на управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным портала, 26-летний мужчина увидел видеоролик проукраинского подпольного движения в одном из Telegram-каналов — в нем содержались призывы к вступлению в указанное движение для осуществления деятельности, направленной против безопасности России. После этого злоумышленник переслал ролик своим знакомым из Бахчисарая, привлекая их в ходе личных встреч к совершению поджогов административных зданий.

Теперь жителю Севастополя грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы Ярослава Жука, устроившего взрыв у здания военно-гражданской администрации Запорожской области в Мелитополе. Его признали виновным по статье 361 УК РФ («Акт международного терроризма»).