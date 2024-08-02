Россиянин описал поездку в США фразой «американцы и гигиена — несовместимые вещи»

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Соединенных Штатах и описал поездку фразой «американцы и гигиена — несовместимые вещи». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что если в России матери обучают детей правилам гигиены, то родители в США не считают нужным уделять какое-либо внимание подобному воспитательному процессу.

«Они позволяют детям брать еду немытыми руками и даже подбирать упавшую на пол еду, — пояснил он. — Особенно интересно последнее, учитывая то, что американцы, заходя в дом, никогда не снимают уличную обувь и очень редко убирают в доме».

Более того, россиянин отметил неухоженный внешний вид многих американцев и дурной запах, исходящий от их немытых тел и несвежей одежды. По его словам, всему виной отсутствие стиральных машин в домах у основной массы населения.

«Поэтому большинство людей ходит в грязной и источающей смрадный запах одежде, — добавила блогер. — Они предпочитают ее носить до тех пор, пока она не дойдет до такого состояния, что им будет не жалко ее выбросить».

Ранее этот же тревел-блогер пожаловался, что в США принято доносить на соседей. По его словам, местные жители готовы жаловаться из-за пустяков, при этом оставаясь доброжелательными с виду.