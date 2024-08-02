Россиянин отсудил право жить вместе с бывшей женой

Житель Белгорода отсудил право жить с бывшей женой в ипотечном доме

Житель Белгорода через суд отстоял право жить в доме с бывшей женой, который был куплен в ипотеку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.

Бывшим мужу и жене принадлежат 1/10 и, соответственно, 9/10 доли в праве общей долевой собственной на жилой дом и земельный участок в Старом Осколе. При разводе супруги договорились, что мужчина оставляет дом жене, но та будет самостоятельно гасить ипотечный кредит. Вскоре выяснилось, что она платила не всю нужную сумму в месяц, и по кредиту образовалась задолженность.

У россиянина не было другого жилья, и он попытался вернуться в дом. Однако бывшая жена отказалась его пускать. Тогда он обратился в суд. «Старооскольский городской суд, внимательно изучив материалы дела, встал на сторону мужчины и обязал женщину выдать ключи и не чинить препятствий», — сообщили приставы.

В 2021 году россиянин попытался отсудить у бывшей девушки деньги на ипотеку. Житель Екатеринбурга утверждал, что кредит был оформлен на его возлюбленную, но деньги на его погашение давал он. После расставания с молодым человеком девушка получила заказное письмо с исковым заявлением в суд, где указаны потраченные на нее за два года деньги. В общей сложности сумма составила 625 тысяч рублей. Кроме ипотеки там указаны траты на прокладки, презервативы и походы в маникюрные салоны.