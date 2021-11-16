Россиянин решил отсудить у бывшей деньги за ипотеку и презервативы

Фитнес-тренер из Екатеринбурга заставил бывшую вернуть 625 тысяч за ипотеку и презервативы

Житель Свердловской области решил вернуть деньги, потраченные на бывшую девушку, пишет портал E1.ru.

Известный в Екатеринбурге фитнес-тренер заявил, что оформленная на его 30-летнюю бывшую возлюбленную ипотека погашалась за счет его заработка. По словам россиянина, он неоднократно одалживал ей средства, а также давал наличные на походы в маникюрный салон, покупку прокладок и презервативов.

Пара жила в ипотечной квартире девушки, которая, по ее словам, появилась за год до их знакомства. До этого молодой человек снимал жилье.

«Он ушел с огромной обидой и злостью на меня за то, что я с ним так поступила», — отметила жительница Екатеринбурга.

После расставания с молодым человеком девушка получила заказное письмо с исковым заявлением в суд, где указаны потраченные на нее за два года деньги. В общей сложности сумма составила 625 тысяч рублей.

Кроме расходов на ипотеку, средств на личные расходы, мужчина потребовал 25,9 тысячи рублей процентов за пользование своими финансами, еще 30 тысяч — на его адвоката, девять тысяч госпошлины и еще тысячу за расходы на почтовую корреспонденцию.

Ранее сообщалось, что британец Томас Бассет (Thomas Bassett), который преследовал бывшую возлюбленную и отправил ей более тысячи сообщений, пошел под суд. После расставания Бассет начал забрасывать бывшую партнершу письмами с извинениями, а также угрожал покончить с собой.