Россиянина арестовали в африканской стране за попытку вывезти валюту

Арестованный в Замбии россиянин опроверг освобождение под залог

В Замбии арестовали россиянина за попытку вывезти крупную партию валюты четырех африканских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Он опроверг информацию об освобождении под залог, которую ранее распространило Agence France Press. По словам мужчины, у него изъяли паспорт и телефон.

Вместе с россиянином задержали его коллегу-американца, их обвиняют в отмывании денег. Гражданин России отметил, что это произошло при попытке задекларировать валюту, ввезенную в Замбию легально.

«Мы сидим в отеле под расследованием, вот в такой ситуации, без возможности выехать. Мы провели ночь в СИЗО. Я бы не назвал это камерой, это было страшное место, конечно, адвокаты смогли договориться, чтобы нас держали в отеле, а не в полицейском участке», — поделился мужчина.

Он добавил, что единственным их проступком стало нарушение валютного законодательства, но за это полагается лишь штраф в размере 500 долларов. Россиянин пояснил, что малавийская валюта считается неконвертируемой, она была куплена не в банке, а с рук, поэтому отсутствовали документы о покупке денег. Правоохранители изъяли не только валюту, предназначенную для отправки в США, но и личные средства задержанных.

Ранее сообщалось, что в Таиланде арестовали россиянина. Он попался на нелегальной работе в Таиланде и предложил полицейским взятку.