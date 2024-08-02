Россиянина осудили на десять лет за госизмену

ФСБ: в Брянской области россиянина осудили на 10 лет за госизмену

В Брянской области местного жителя осудили на десять лет за государственную измену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Россиянин признан виновным по части 3 статьи 30, статьи 275 («Покушение на госизмену») и части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с мая по сентябрь 2023 года мужчина из-за несогласия с политикой России пытался уехать на Украину и вступить в вооруженное формирование, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии. Однако фигуранта задержали, у него изъяли четыре патрона к пистолету Макарова.

Ранее стало известно, что Запорожский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 47-летнюю россиянку Оксану Иванченко за госизмену.