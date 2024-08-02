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11:35, 2 августа 2024Силовые структуры

Россиянку осудили на 15 лет за госизмену

В Запорожской области осудили на 15 лет россиянку Иванченко за госизмену

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Запорожский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 47-летнюю россиянку Оксану Иванченко за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Крыма.

Женщина признана виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в мае 2023 года Иванченко передала представителю иностранного государства сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России (ВС РФ) и военной комендатуры. Украинская армия могла после этого нанести удар по местам дислокации ВС РФ.

Ранее в Орловской области ФСБ задержала 48-летнего местного жителя за государственную измену.

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