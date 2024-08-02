Россиянина осудят за организацию экстремистского объединения

В Приамурье мужчину будут судить за организацию экстремистского объединения

В Амурской области суд рассмотрит дело 34-летнего местного жителя, организовавшего экстремистское объединение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с мая 2021 года мужчина находился в следственном изоляторе Благовещенска. Там обвиняемого наделили криминальным статусом, и он организовал деятельность движения АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено). Россиянин привлек к преступной деятельности четырех обвиняемых и осужденных, определив каждому из них роль и зону ответственности. Участники пропагандировали криминальную идеологию и осуществляли противоправные действия.

Возуждено дело по части 1 статьи 282.2 («Организация деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее Пермский краевой суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы криминального авторитета Марата Мусина (Марик) за пропаганду движения АУЕ.