Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:42, 2 августа 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за организацию экстремистского объединения

В Приамурье мужчину будут судить за организацию экстремистского объединения

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Амурской области суд рассмотрит дело 34-летнего местного жителя, организовавшего экстремистское объединение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с мая 2021 года мужчина находился в следственном изоляторе Благовещенска. Там обвиняемого наделили криминальным статусом, и он организовал деятельность движения АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено). Россиянин привлек к преступной деятельности четырех обвиняемых и осужденных, определив каждому из них роль и зону ответственности. Участники пропагандировали криминальную идеологию и осуществляли противоправные действия.

Возуждено дело по части 1 статьи 282.2 («Организация деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее Пермский краевой суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы криминального авторитета Марата Мусина (Марик) за пропаганду движения АУЕ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Часть американской ракеты ATACMS упала на жилой дом Севастополя. Она пробила крышу девятиэтажки

      На Западе испугались влияния главы офиса Зеленского

      ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт на покровском направлении

      Число пострадавших при обрушении подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле возросло

      В США назвали главную фигуру обмена заключенными с Россией

      В Минздраве Якутии раскрыли данные о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком

      Россиянина осудят за организацию экстремистского объединения

      Один тип жилья в России перестал дорожать

      Производитель Lada заявил о сложностях с поставками запчастей из Китая

      Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше