Россиянина осудят за стрельбу из ружья по подросткам

Под Иркутском будут судить мужчину, стрелявшего из ружья в подростков

В Иркутской области суд рассмотрит дело 52-летнего местного жителя, стрелявшего из ружья в несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 11 мая в поселке Речушка Нижнеилимского района мужчина зарядил охотничье ружье и вышел с ним к забору дома на улице Мира. Недалеко от его участка стояли трое подростков. Обвиняемый беспричинно стал стрелять в их сторону. Потерпевшие получили огнестрельные дробовые ранения.

Во время обысков в доме россиянина полицейские нашли оружие, порох, дробь и патроны. Возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство с применением оружия») и части 1 статьи 222.1 («Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, пороха и боеприпасов») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Перми Ленинский районный суд приговорил бывшего полковника юстиции Следственного комитета России экс-адвоката Ивана Казанкина к 3,5 года лишения свободы по делу о дебоше в клубе.