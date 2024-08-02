Россиянина приговорили к девяти годам колонии за избиение знакомого поленом до смерти

В Тыве суд приговорил 34-летнего местного жителя к девяти годам колонии строгого режима за избиение знакомого поленом до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ.
По версии следствия, в апреле 2023 года в частном доме между пьяными знакомыми произошел конфликт, во время которого осужденный взял полено и несколько раз ударил им собутыльника, чем лишил его жизни.
Ранее сообщалось, что в Бурятии суд рассмотрит дело 17-летнего подростка о расправе из-за спора о деньгах.