Россиянина приговорили к девяти годам колонии за избиение знакомого поленом до смерти

В Тыве суд приговорил мужчину к 9 годам за избиение знакомого поленом до смерти

В Тыве суд приговорил 34-летнего местного жителя к девяти годам колонии строгого режима за избиение знакомого поленом до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, в апреле 2023 года в частном доме между пьяными знакомыми произошел конфликт, во время которого осужденный взял полено и несколько раз ударил им собутыльника, чем лишил его жизни.

Ранее сообщалось, что в Бурятии суд рассмотрит дело 17-летнего подростка о расправе из-за спора о деньгах.