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10:56, 2 августа 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за пацифистские граффити в пешеходном тоннеле

В Петербурге задержали мужчину за пацифистские граффити в переходе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра «Э» задержали мужчину за пацифистские граффити в переходе. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, в полицию позвонила женщина и заявила, что в пешеходном тоннеле у площади Победы неизвестный нанес пацифистские надписи и утверждение, оскорбляющее президента.

Правоохранители возбудили дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»).

Ранее суд в Чите приговорил к реальному сроку 17-летнюю школьницу за антигосударственное граффити и посты в социальных сетях. Девушку признали виновной в призывах к терроризму и экстремизме, приговорив к 3,5 года колонии.

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      Екатерина Кашурникова
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