Россиянина задержали за пацифистские граффити в пешеходном тоннеле

В Петербурге задержали мужчину за пацифистские граффити в переходе

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра «Э» задержали мужчину за пацифистские граффити в переходе. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, в полицию позвонила женщина и заявила, что в пешеходном тоннеле у площади Победы неизвестный нанес пацифистские надписи и утверждение, оскорбляющее президента.

Правоохранители возбудили дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»).

Ранее суд в Чите приговорил к реальному сроку 17-летнюю школьницу за антигосударственное граффити и посты в социальных сетях. Девушку признали виновной в призывах к терроризму и экстремизме, приговорив к 3,5 года колонии.