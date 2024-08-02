Россиянка кубарем слетела по пожарной лестнице с высоты шестого этажа и попала на видео

В Копейске женщина слетела по пожарной лестнице с шестого этажа, попав на видео

Жительница Копейска в Челябинской области сорвалась с пожарной лестницы, кубарем слетела вниз с высоты шестого этажа и попала на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Челябинска».

На кадрах женщина оступается на лестнице и слетает прямо на поднимающегося по ней пожарного. Мужчина своим телом остановил россиянку.

Соседи вызвали пожарных, когда заметили стоявшую в окне женщину. За спасение горожанки сотрудника представят к награде.

Ранее москвичка во время пожара силой удерживала в квартире мать и девочку-подростка. В результате один человек пострадал, еще одного спасти не удалось.