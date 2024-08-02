Россиянка отдохнула на главном курорте богачей и описала его словами «ад настоящий»

93.ru: россияне массово жалуются на ротавирус и антисанитарию в Сочи

Российские туристы массово жалуются на грязь и антисанитарию в Сочи, который стал главным курортом богачей в России. Их мнение приводит портал 93.ru.

Одна россиянка рассказала, что на третий день отпуска ее накрыло волной, и она подхватила ротавирус. «Еле начала ходить к вылету домой. Это просто ад настоящий, и никто на это не реагирует, рубят бабки молча», — сказала она.

Еще одна отдыхающая пожаловалась, что вся ее семья заболела кишечной инфекцией во время отдыха в Адлере в июне. «Такого вируса мы не хватали ни разу, долечиваемся дома до сих пор», — такими словами описала она свои впечатления.

Другие туристы обратили внимание на антисанитарию на черноморском побережье. «Канализация бежит прямо в море. В море плавает туалетная бумага. Вот ваш хваленый курорт», — возмутились они.

В то же время Сочи назвали главным курортом России для богачей. Город стал конкурировать с популярными зарубежными направлениями, в том числе Турцией, ОАЭ и Таиландом.