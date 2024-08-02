Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:11, 2 августа 2024Путешествия

Россиянка отдохнула на главном курорте богачей и описала его словами «ад настоящий»

93.ru: россияне массово жалуются на ротавирус и антисанитарию в Сочи

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Российские туристы массово жалуются на грязь и антисанитарию в Сочи, который стал главным курортом богачей в России. Их мнение приводит портал 93.ru.

Одна россиянка рассказала, что на третий день отпуска ее накрыло волной, и она подхватила ротавирус. «Еле начала ходить к вылету домой. Это просто ад настоящий, и никто на это не реагирует, рубят бабки молча», — сказала она.

Еще одна отдыхающая пожаловалась, что вся ее семья заболела кишечной инфекцией во время отдыха в Адлере в июне. «Такого вируса мы не хватали ни разу, долечиваемся дома до сих пор», — такими словами описала она свои впечатления.

Другие туристы обратили внимание на антисанитарию на черноморском побережье. «Канализация бежит прямо в море. В море плавает туалетная бумага. Вот ваш хваленый курорт», — возмутились они.

В то же время Сочи назвали главным курортом России для богачей. Город стал конкурировать с популярными зарубежными направлениями, в том числе Турцией, ОАЭ и Таиландом.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Огромная победа». Обменянная на Виктора Бута баскетболистка высказалась о возвращении осужденных американцев из России

      Песков раскрыл судьбу осужденных в США россиян

      Россиянка с нераскрывшимся парашютом упала с высоты 800 метров, выжила и попала на видео

      В Кремле объяснили приветствие Путина по-испански детей освобожденных разведчиков

      В Кремле рассказали о внутренней кухне переговоров по обмену заключенными

      Лукашенко предложил забрать его заграничные деньги

      В Литве женщину лишили гражданства из-за российского паспорта

      Совфед одобрил закон об обязанности владельцев каналов сообщать о себе в Роскомнадзор

      Экс-советника мэра Сочи арестовали за незаконную продажу мест на кладбищах

      Боксерша завершила карьеру после поражения от провалившей гендерный тест соперницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше