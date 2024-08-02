Россиянка украла в Duty free духи, поехала на отдых и попалась по возвращении

МВД: россиянка украла духи в Duty free в Пулково и попалась по возвращении

Россиянка украла в Duty free в аэропорту Пулково три флакона духов, поехала на отдых и попалась по возвращении. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Уточняется, что 49-летняя жительница Ленинградской области приехала в воздушную гавань, чтобы отправиться в отпуск за границу. После регистрации на рейс она зашла в один из магазинов беспошлинной торговли и увидела на прилавке любимый парфюм. Женщина убедилась, что за ней никто не наблюдает, сняла антикражную бирку, убрала один флакон с туалетной водой в сумку и ушла. Через какое-то время злоумышленница вернулась в тот же магазин и взяла с прилавка еще два флакона. После этого она села в самолет и улетела.

Пока россиянка отдыхала, сотрудник магазина, откуда был похищен товар на сумму 44 тысячи рублей, обратился в полицию. По возвращении туристку задержали. Против нее возбудили два уголовных дела по статье «Кража».

В мае россиянка украла пять спасательных жилетов из самолета и нарвалась на уголовное дело. Она призналась, что похитила их для использования в личных целях.

