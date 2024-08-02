Россиянка выжила после падения из самолета с километровой высоты

Российская спортсменка упала с километровой высоты и выжила. Об этом пишет Ura.ru.
По данным источника, три девушки прыгали с парашютом из самолета в Кирове. Отмечается, что у одной из россиянок он не раскрылся.
В результате она пролетела почти километр в свободном падении, упала в лесной массив и чудом выжила. Спортсменка получила травмы, но ее жизни ничего не угрожает.
Ранее в РЖД показали первый медицинский поезд, получивший регистрацию в России. Теперь у россиян появится возможность получить консультацию специалистов во время поездки и даже сделать рентген, маммографию и УЗИ.