Россиянка выжила после падения из самолета с километровой высоты

Россиянка выжила после падения из самолета с нераскрывшимся парашютом

Российская спортсменка упала с километровой высоты и выжила. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, три девушки прыгали с парашютом из самолета в Кирове. Отмечается, что у одной из россиянок он не раскрылся.

В результате она пролетела почти километр в свободном падении, упала в лесной массив и чудом выжила. Спортсменка получила травмы, но ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в РЖД показали первый медицинский поезд, получивший регистрацию в России. Теперь у россиян появится возможность получить консультацию специалистов во время поездки и даже сделать рентген, маммографию и УЗИ.

