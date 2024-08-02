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16:59, 2 августа 2024Моя страна

Россиянка выжила после падения из самолета с километровой высоты

Россиянка выжила после падения из самолета с нераскрывшимся парашютом

Кадр: Telegram-канал URA.RU

Российская спортсменка упала с километровой высоты и выжила. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, три девушки прыгали с парашютом из самолета в Кирове. Отмечается, что у одной из россиянок он не раскрылся.

В результате она пролетела почти километр в свободном падении, упала в лесной массив и чудом выжила. Спортсменка получила травмы, но ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в РЖД показали первый медицинский поезд, получивший регистрацию в России. Теперь у россиян появится возможность получить консультацию специалистов во время поездки и даже сделать рентген, маммографию и УЗИ.

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      Фариза Бацазова
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