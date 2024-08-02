У россиян появилась возможность сделать рентген и УЗИ в поезде

РЖД показали первый медицинский поезд

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) показала первый медицинский поезд, получивший регистрацию в России. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Теперь у россиян появится возможность получить консультацию специалистов во время поездки и даже сделать рентген, маммографию и УЗИ.

«В составе "Святой Пантелеймон" есть вагоны лучевой и функциональной диагностики, два терапевтических вагона и целый ряд других (всего 14)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой поезд создан для оказания помощи жителям отдаленных районов.

Ранее советский космический корабль «Буран» прокатился по трассе в Пермском крае и попал на видео. Летательный аппарат проследовал из аэропорта Жуковский через московские каналы, далее — по Волге и Каме до Перми.

