Россиянкам посоветовали украшать одну вещь в гардеробе брошами с рынка

Стилист Александр Рогов посоветовал украшать кепки брошами с рынка

Стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам украшать одну вещь в гардеробе брошами с рынка. Соответствующий пост появился в его Telegram, который насчитывает почти 163 тысячи подписчиков.

По словам эксперта, чтобы выглядеть стильно, стоит украшать базовые кепки упомянутыми аксессуарами. «Украшайте базовые кепки разномастными брошами! Выглядит просто вау!» — заявил он. При этом специалист уточнил, что такие украшения можно прибрести в таких местах, как рынок на Дубровке или «Садовод».

Ранее в августе россиянам предрекли возвращение в моду одежды из 70-х. По словам стилистки Екатерины Астафьевой, актуальными вновь станут брюки клеш, юбки длины миди, рубашки с широкими воротниками и обувь на платформе, а также яркие наряды свободного кроя и геометрические принты.