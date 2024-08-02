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19:12, 2 августа 2024Ценности

Россиянкам посоветовали украшать одну вещь в гардеробе брошами с рынка

Стилист Александр Рогов посоветовал украшать кепки брошами с рынка

Фото: Old Youth / Unsplash

Стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам украшать одну вещь в гардеробе брошами с рынка. Соответствующий пост появился в его Telegram, который насчитывает почти 163 тысячи подписчиков.

По словам эксперта, чтобы выглядеть стильно, стоит украшать базовые кепки упомянутыми аксессуарами. «Украшайте базовые кепки разномастными брошами! Выглядит просто вау!» — заявил он. При этом специалист уточнил, что такие украшения можно прибрести в таких местах, как рынок на Дубровке или «Садовод».

Ранее в августе россиянам предрекли возвращение в моду одежды из 70-х. По словам стилистки Екатерины Астафьевой, актуальными вновь станут брюки клеш, юбки длины миди, рубашки с широкими воротниками и обувь на платформе, а также яркие наряды свободного кроя и геометрические принты.

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      Екатерина Ештокина
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