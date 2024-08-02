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09:45, 2 августа 2024Силовые структуры

Российская семья староверов самостоятельно лечила ребенка и попала под следствие

В Красноярском крае староверы самостоятельно лечили ребенка, и он умер

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело по факту самостоятельного лечения от кашля и высокой температуры годовалого ребенка, который в результате не выжил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 109 УК РФ.

По версии следствия, в конце мая семья с детьми в возрасте год и два года приехала в гости к родителям в староверческое поселение на ручье Каменушка. 7 июня младший сын заболел — у него был кашель и высокая температура. Родители решили лечить его самостоятельно, не обращаясь за медицинской помощью. 14 июня мальчик не проснулся, тогда семья самостоятельно его похоронила.

31 июля врач, которая осуществляла патронаж ребенка, узнала о случившемся и сообщила об этом в следственные органы.

Ранее в Красноярске суд вынес приговор бывшим супругам-веганам, которые убрали из рациона двухлетней дочери продукты животного происхождения и отказались от медицинской помощи ребенку.

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