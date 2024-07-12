Заморившие дочь растительной пищей россияне-веганы приговорены к исправительным работам

В Красноярске вынесли приговор экс-супругам, заморившим дочь растительной пищей

В Красноярске суд вынес приговор бывшим супругам-веганам, которые убрали из рациона двухлетней дочери продукты животного происхождения и отказались от медицинской помощи ребенку. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

35-летний житель Красноярска и его 36-летняя экс-супруга признаны виновными по статьям 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 125 («Оставление в опасности») УК РФ. Они получили по 11 месяцев исправительных работ.

По версии следствия, пара исключила из рациона малышки мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. Вследствие этого у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Родители также отказались от медицинской помощи и обращались только к специалистам нетрадиционной медицины. В апреле девочка простудилась, родители лечили ребенка самостоятельно, но спасти ее не удалось.

Родители кремировали дочь, развеяли ее прах на горе и призвали ее к возрождению. В посвященных ребенку строках они заявили, что девочка ушла через «портал в запредельное».