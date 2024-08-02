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17:54, 2 августа 2024Моя страна

Российские школьники сняли триллер об извержении вулкана

Российские школьники сняли триллер об извержении вулкана Шивелуч

Кадр: Telegram-канал «Amur Mash»

Школьники из села Мильково, Камчатский край, сняли триллер об извержении вулкана Шивелуч. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Работа над фильмом «Под пеплом» заняла у создателей две ночи. Участники студии «Блик» приехали в поселок Ключи и собрали истории местных жителей о пережитом извержении. При этом главные роли в фильме сыграли ученики местной общеобразовательной школы. «Все снималось в одной гостинице, в разных комнатах. Мы придумали каждой комнате и персонажу свой свет, видение, характер», — рассказал основатель студии «Блик» Евгений Терновых.

Саму кинокартину уже показывают в кинотеатрах полуострова. Для показа в других российских городах еще не выдано прокатное удостоверение.

Ранее стало известно, что команда российских школьников завоевала пять из пяти медалей на Международной олимпиаде по экономике IEO 2024, которая проходила в Гонконге. Уточнялось, что три золотые медали взяли Антон Бортников, Анна Малакшанидзе и Дарья Голубева.

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      Мария Винар
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