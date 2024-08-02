Российских десантников поздравили с Днем ВДВ открыткой с украинцем и вертолетом США

В Белгородской области десантников поздравили открыткой с украинским военным

Глава Ракитянского района Белгородской области Анатолий Климов поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ) открыткой с украинцем и вертолетом армии США. Об этом сообщает «Подъем».

На фотографии, которую опубликовал Климов, был изображен мужчина в военной форме и берете с украинским трезубцем, а на фоне — американский военный вертолет Apache и флаг российских десантников. Климов признал, что опубликованное изображение содержит ошибки, но переложил ответственность на «девочек-помощниц».

«Помощники-девочки выбрали фото без всякого умысла, слава богу, рассмотрели вовремя. Они-то не понимают, что за вертолет и боец. Честно, и отругать бы надо, но понимаю, девчонки, откуда они знают», — объяснился Климов.

Изображение с этим же украинским военным также разместил в поздравлении ко Дню ВДВ и военный эксперт Юрий Подоляка. Вскоре после публикации открытка была заменена на другое изображение.

Ранее сообщалось, что в российском торговом центре появился плакат с пособником нацистов атаманом Петром Красновым.

