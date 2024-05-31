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19:53, 31 мая 2024Россия

Плакат с пособником нацистов заметили в российском ТЦ

Плакат с пособником нацистов Красновым заметили в иркутском торговом центре

Фото: Public domain / Wikipedia

В одном из иркутских торговых центов (ТЦ) Иркутска заметили плакат с пособником нацистов Петром Красновым. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на один известных Telegram-каналов.

На опубликованной фотографии виден портрет Краснова и его же цитата на фоне неба. В нижней части портрета автор коллажа изобразил Георгиевскую ленту.

По словам менеджера ТЦ, плакат в торговом павильоне появился к 9 Мая, однако провисел не более двух часов. Краснов на нем появился из-за ошибки подрядчика, утверждает собеседница издания. Самого генерала она назвала спорной фигурой, заявив, что во время событий Великой Отечественной войны Краснов был «на уровне маразма или что-то такое».

Петр Краснов — генерал от кавалерии, атаман Всевеликого войска Донского. В ходе Гражданской войны он воевал против Красной армии во главе Донской армии. Казаков Краснов считал «самостоятельным народом». Во время Великой Отечественной войны атаман поддержал Гитлера, заявив, что Германия ведет войну «не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников».

В ноябре 2023 года в Ростове-на-Дону открыли памятник барону Петру Врангелю. Это вызвало критику со стороны левых политических сил. В КПРФ открытие памятника одному из лидеров Белого движения назвали провокацией, а в партии В партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» призвали демонтировать монумент. Бюст снесли через три недели после открытия.

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      Алан Босиков
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