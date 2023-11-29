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15:04, 29 ноября 2023Россия

В России снесли разозливший коммунистов памятник борцу с советской властью

Mash: в Ростове-на-Дону снесли памятник барону Врангелю

Кадр: «Голос-Эпохи.ТВ» / Youtube

В Ростове-на-Дону памятник барону Петру Врангелю, боровшемуся с советской властью в годы Гражданской войны, снесли менее чем через два месяца после открытия. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Бюст Врангеля открыли в городе в начале ноября, в 106-ю годовщину Октябрьской социалистической революции.

Монумент был установлен на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса по инициативе историко-просветительского общества имени императора Александра III. Представители левых политических сил раскритиковали решение руководителей учебного заведения. В КПРФ установку памятника Врангелю назвали провокацией «пятой колонны» и «антироссийской кодлы». Член ЦК партии Александр Ющенко заявил «Ленте.ру», что в России регулярно происходят антикоммунистические выпады, приуроченные к значимым для социалистов датам.

Ранее депутат Госдумы от еще одной представленной в Госдуме левой политической силы — Елена Драпеко из партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» призвала снести памятник Врангелю. По ее словам, при увековечении памятника тому или иному деятелю недостаточно простого отнесения его к «историческим личностям» без учета общественного мнения по этому вопросу. В качестве примера она привела случай с установкой в Санкт-Петербурге памятной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму, что вызвало недовольство многих жителей города.

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      Алан Босиков
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