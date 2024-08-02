Российских пилотов ослепили лазером в небе

Пилотов летевшего из Ставрополя самолета пытались ослепить лазером

Пилотов самолета российской авиакомпании Smartavia попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Ставрополя в Пермь Boeing 737 в четверг, 1 августа. При заходе на посадку экипаж доложил о том, что его ослепили лазером зеленого цвета.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее у самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» отказал двигатель в небе над Россией. Инцидент случился с направлявшимся из Минска в Кутаиси лайнером. Командир воздушного судна объявил сигнал срочности.

