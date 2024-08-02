Российский депутат собирал деньги на защиту кальянных и получил срок в колонии

В Ульяновске депутат гордумы получил четыре года колонии за аферы с кальянными

В Ульяновске суд приговорил 39-летнего депутата городской думы к четырем годам лишения свободы за аферы с кальянными. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ульяновской области.

Мужчина признан виновным по части 3 и 4 статьи 159 («Мошенничество в крупном и особо крупном размере с использованием своего служебного положения») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии. Кроме того, суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Как установил суд, в апреле 2020 года подсудимый обнаружил, что в городских кальянных происходят нарушения правил поведения в условиях коронавирусной инфекции. Таким образом он обманул собственников заведений о том, что у него есть некое влияние на деятельность правоохранительных органов, и требовал с них ежемесячные платежи для того, чтобы якобы им избежать привлечения к административной ответственности. В результате в период с декабря 2020 года по январь 2023-го он получил 1,99 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани по подозрению в мошенничестве задержан экс-глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

