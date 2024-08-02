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12:51, 2 августа 2024Силовые структуры

Задержан экс-глава администрации двух районов российского города по делу о мошенничестве

В Казани по подозрению в мошенничестве задержан экс-глава двух районов Миронов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Казани по подозрению в мошенничестве задержан экс-глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, Миронова задержали утром 1 августа по делу, связанному с фиктивным трудоустройством сотрудников в дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района. На работу они не приходили, однако зарплату получали. Ущерб от действий фигуранта дела составляет 1,5 миллиона рублей. Миронов подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Допрос экс-главы районов уже провели.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском возбуждено дело против чиновницы и предпринимательницы за мошенничество при организации отлова бездомных собак.

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      Анна Габай
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