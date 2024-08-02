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10:35, 2 августа 2024Силовые структуры

Российский подросток стал наркокурьером и был осужден

В Магаданской области суд приговорил подростка, который работал наркокурьером

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Магаданской области суд приговорил к трем годам воспитательной колонии 16-летнего местного жителя, который работал наркокурьером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подростка признали виновным по статьям 30, 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»).

По версии следствия, несовершеннолетний был курьером в составе организованной группы, осуществляющей незаконную деятельность через интернет. Он получил от соучастников наркотики, после чего сделал «закладку» в подъезде одного из домов города, а также оставил часть запрещенных веществ себе для последующего незаконного сбыта.

Ранее в Тюменской области суд приговорил 33-летнего жителя Пермского края к 9,5 года лишения свободы за попытку сбыть 16 килограммов наркотиков.

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