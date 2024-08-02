Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:30, 2 августа 2024Моя страна

Российский робот установил новый рекорд по сборке кубика Рубика

Российский робот собрал кубик Рубика за 0,203 секунды и установил рекорд мира

Фото: Joshua Hoehne / Unsplash

Российский робот побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика. Ему удалось собрать головоломку за 0,203 секунды. Об этом сообщил создатель робота Александр Кротов, передает РИА Новости.

Уточняется, что предыдущий рекорд принадлежал роботу японской компании Mitsubishi Electric Corporation, который смог собрать кубик Рубика за 0,305 секунды. Для сравнения, рекордное время, за которое человек собирал кубик Рубика, составляет 3,13 секунды.

«Я сконструировал робота специально для сборки кубика и использовал общедоступные компоненты — например, моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок», — рассказал Кротов.

По словам разработчика, чтобы побить мировой рекорд, он оптимизировал код робота и увеличил скорость работы его компонентов, включая обработку изображений с камер. Он также использовал специальные драйверы, в том числе для управления моторами. Моторы, в свою очередь, он выбрал аналогичные тем, которые используются в роботах-доставщиках или электросамокатах.

Ранее самарский кондитер Галина Миквельма испекла огромный торт в виде российского флага и побила рекорд. Площадь кондитерского изделия составила 24 квадратных метра, а вес — 1600 килограммов. Над его созданием работала команда из 30 регионов страны.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о сотрудниках ГРУ и «Альфы» среди вернувшихся при обмене заключенных

      Экс-полковник СБУ рассказал о тактическом кризисе в ВСУ

      Объедавший российских пчеловодов медведь переключился на кормушку кабанов

      Число жертв взрыва и обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло

      Трамп назвал Харрис третьесортным кандидатом в президенты

      Россиянам рассказали о последствиях употребления двух зубчиков чеснока в день

      Стало известно об обыске в доме задержанного сенатора Савельева

      Лебедева призвали привлечь к ответственности из-за слов о теракте в Беслане

      Израильским министрам на случай войны выдали спутниковые телефоны

      Тренер оставшейся без медали на ОИ россиянки раскритиковал судейство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше