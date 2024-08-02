Российский робот установил новый рекорд по сборке кубика Рубика

Российский робот собрал кубик Рубика за 0,203 секунды и установил рекорд мира

Российский робот побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика. Ему удалось собрать головоломку за 0,203 секунды. Об этом сообщил создатель робота Александр Кротов, передает РИА Новости.

Уточняется, что предыдущий рекорд принадлежал роботу японской компании Mitsubishi Electric Corporation, который смог собрать кубик Рубика за 0,305 секунды. Для сравнения, рекордное время, за которое человек собирал кубик Рубика, составляет 3,13 секунды.

«Я сконструировал робота специально для сборки кубика и использовал общедоступные компоненты — например, моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок», — рассказал Кротов.

По словам разработчика, чтобы побить мировой рекорд, он оптимизировал код робота и увеличил скорость работы его компонентов, включая обработку изображений с камер. Он также использовал специальные драйверы, в том числе для управления моторами. Моторы, в свою очередь, он выбрал аналогичные тем, которые используются в роботах-доставщиках или электросамокатах.

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