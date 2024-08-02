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09:35, 2 августа 2024Силовые структуры

Российский военный решил провести время с семьей и получил шесть лет колонии

В Новосибирске военного осудили на шесть лет за временное уклонение от службы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военного Михаила Мальцева к шести годам лишения свободы за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 24 апреля 2024 года военный решил отдохнуть и не вернулся в воинскую часть, к которой был прикомандирован. Мужчина уехал домой к семье. 30 апреля он добровольно вернулся в часть.

Отмечается, что Мальцев уже был ранее судим за преступление, связанное с уклонением от прохождения военной службы.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Алексея Валькова к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за уклонение от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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