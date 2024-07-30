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20:24, 30 июля 2024Силовые структуры

Российский военный получил срок за трехмесячный отдых от службы

В Томске военный отправился в колонию на пять лет после уклонения от службы

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Томский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Алексея Валькова к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Установлено, что 3 июля 2023 года военный без уважительных причин не пришел в воинскую часть. Спустя три месяца, 9 октября, командование нашло россиянина в Югре Кемеровской области.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил другого военного, уклонившегося от службы в период мобилизации и военного положения, к восьми годам лишения свободы.

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      Илона Палей
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