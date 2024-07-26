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11:47, 26 июля 2024Силовые структуры

Российский военный получил восемь лет за самоволку

На Сахалине военному дали восемь лет за уклонение от службы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военного, уклонившегося от службы в период мобилизации и военного положения. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по частям 3.1 и 2.1 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, 8 апреля военный ушел из воинской части и проводил время по своему усмотрению. Его задержали и доставили в часть 1 мая. Однако 19 мая мужчина снова покинул место службы и отсутствовал до 23 мая.

Ранее Омский гарнизонный военный суд оштрафовал на 220 тысяч рублей военнослужащего Серика Бисимбаева за пьяную езду и оскорбление полицейского.

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      Екатерина Кашурникова
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