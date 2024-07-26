Пьяный российский военный попал в ДТП и оскорбил полицейского

В Омске военного оштрафовали за пьяное вождение и оскорбление полицейского

Омский гарнизонный военный суд оштрафовал на 220 тысяч рублей военнослужащего Серика Бисимбаева за пьяную езду и оскорбление полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По его данным, 25 июня 2023 года Бисимбаев выпил и сел за руль «Датсу Он-До». Он попал в ДТП. Когда сотрудник МВД приехал оформить процессуальные документы о произошедшей аварии, военный разозлился и публично оскорбил его.

Отмечается, что Бисимбаев уже был подвергнут административному наказанию за вождение в пьяном виде. Теперь его лишили на два года права управлять транспортными средствами.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы военного, который семь месяцев отдыхал от службы.

