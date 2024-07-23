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07:54, 23 июля 2024Силовые структуры

Российского военного приговорили к 5,5 года колонии за отдых от службы

В Абакане суд приговорил военного к 5,5 года колонии за отдых от службы

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы военного, который семь месяцев отдыхал от службы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

14 сентября 2023 года осужденный без уважительных причин не вернулся из отпуска. По версии следствия, мужчина решил отдохнуть и временно уклониться от военной службы. 10 апреля 2024 года он сам прибыл в военный комиссариат.

Ранее Омский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военного, который дважды уклонился от службы.

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