Российского военного приговорили к 5,5 года колонии за отдых от службы

В Абакане суд приговорил военного к 5,5 года колонии за отдых от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы военного, который семь месяцев отдыхал от службы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

14 сентября 2023 года осужденный без уважительных причин не вернулся из отпуска. По версии следствия, мужчина решил отдохнуть и временно уклониться от военной службы. 10 апреля 2024 года он сам прибыл в военный комиссариат.

Ранее Омский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военного, который дважды уклонился от службы.