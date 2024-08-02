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15:12, 2 августа 2024Россия

Российскую школьницу ошпарило во время поездки в автобусе

В Тюмени школьницу ошпарило антифризом во время поездки в автобусе

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Тюмени школьницу ошпарило во время поездки в автобусе. Об этом сообщил Telegram-канал «Тюмень № 1».

По данным издания, девочке в транспорте ошпарило ногу горячим антифризом. Как пишет агентство Ura.ru, в пресс-службе мэрии Тюмени подтвердили информацию о случившемся.

Там разъяснили, что все произошло во время движения. В автобусе лопнул шланг для охлаждающей жидкости. Водителю пришлось остановиться, однако он заверил, что никто из пассажиров на травмы не жаловался.

В администрации города подчеркнули, что для получения компенсации пострадавшей нужно обратиться в страховую компанию с документом о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах.

Ранее в Новосибирске школьники искупались в фонтане залившей автобус воды.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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