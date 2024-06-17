Жители российского города искупались в автобусе

В Новосибирске школьники искупались в фонтане залившей автобус воды

В Новосибирске школьники обрадовались залившей автобус воде и искупались в ней, передает Telegram-канал Mash Siberia.

Отмечается, что транспортное средство протекло во время дождя. На опубликованном видео показано, то фонтан воды бьет прямо из-под сиденья. Вокруг него собрались несколько школьников, которые смеются и трогают воду.

Ранее, 13 июня, сильнейший ливень прошел в столице. В сети появились кадры, на которых житель столицы решил поплыть кролем по затопленной улице. На других кадрах видны два человека, которые совершают водные процедуры. Они стоят в воде посреди затопленных автомобилей. Из-за сильных осадков в Дмитровском районе города затопило автобус, также было приостановлено движение поездов по открытому участку Филевской линии.