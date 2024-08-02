Руководителей бюро судмедэкспертизы в российском городе заподозрили во взятках

В Севастополе задержали руководителей бюро судмедэкспертизы по делу о взятках

В Севастополе сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей местного бюро судебно-медицинской экспертизы по делу о взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По версии следствия, с января 2018 года по февраль 2024-го начальник Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы и заведующий одного из отделов учреждения получали взятки от подчиненных за общее покровительство и попустительство по службе. За это руководство негласно разрешало сотрудникам получать денежные средства от граждан под предлогом оказания платных услуг их покойным родственникам.

Сейчас в отношении руководителей возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взяток в особо крупном размере»), а в отношении санитара отдела ─ по части 5 статьи 291 («Дача взятки руководству в особо крупном размере») УК РФ. Решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения на время проведения следствия.

Ранее Центральный районный суд Сочи арестовал на два месяца бывшего общественного советника главы города по финансово-экономическим вопросам по делу о незаконной продаже мест на местных кладбищах. Возбуждено дело по статье о получении крупной взятки организованной группой, сопряженной с вымогательством.