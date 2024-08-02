Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:58, 2 августа 2024Силовые структуры

Экс-советника мэра Сочи арестовали за незаконную продажу мест на кладбищах

В Сочи арестовали экс-советника мэра за продажу мест на городском кладбище

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

Центральный районный суд Сочи арестовал на два месяца бывшего общественного советника главы города по финансово-экономическим вопросам по делу о незаконной продаже мест на местных кладбищах. Об этом сообщает РИА Новости.

Родион Пишур будет находиться в СИЗО до 30 сентября. Суд не удовлетворил ходатайство адвоката оставить чиновника под домашним арестом.

Правоохранители провели более 30 обысков в домах, автомобилях и офисах экс-советника мэра и шести его подельников. По предварительным данным, мужчина требовал денежные средства с родственников за обеспечение мест для умерших на городском кладбище. Стоимость таких мест варьировалась от 200 тысяч рублей до трех миллионов рублей. В криминальном бизнесе обвиняемому помогали начальник местного похоронного отдела и другие чиновники.

Возбуждено дело по статье о получении крупной взятки организованной группой, сопряженной с вымогательством.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Огромная победа». Обменянная на Виктора Бута баскетболистка высказалась о возвращении осужденных американцев из России

      Совфед одобрил закон об обязанности владельцев каналов сообщать о себе в Роскомнадзор

      Экс-советника мэра Сочи арестовали за незаконную продажу мест на кладбищах

      Из-под завалов взорвавшегося в Нижнем Тагиле дома вынесли тело ребенка в черном мешке

      Боксерша завершила карьеру после поражения от провалившей гендерный тест соперницы

      Карл III съел у Макрона омаров на полмиллиона евро

      Военный эксперт объяснил создание деревянного F-16 на Украине

      Обнаружена останавливающая рак печени диета

      Площадь в центре Петербурга захотели переименовать

      Задержан экс-глава администрации двух районов российского города по делу о мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше