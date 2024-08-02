Экс-советника мэра Сочи арестовали за незаконную продажу мест на кладбищах

В Сочи арестовали экс-советника мэра за продажу мест на городском кладбище

Центральный районный суд Сочи арестовал на два месяца бывшего общественного советника главы города по финансово-экономическим вопросам по делу о незаконной продаже мест на местных кладбищах. Об этом сообщает РИА Новости.

Родион Пишур будет находиться в СИЗО до 30 сентября. Суд не удовлетворил ходатайство адвоката оставить чиновника под домашним арестом.

Правоохранители провели более 30 обысков в домах, автомобилях и офисах экс-советника мэра и шести его подельников. По предварительным данным, мужчина требовал денежные средства с родственников за обеспечение мест для умерших на городском кладбище. Стоимость таких мест варьировалась от 200 тысяч рублей до трех миллионов рублей. В криминальном бизнесе обвиняемому помогали начальник местного похоронного отдела и другие чиновники.

Возбуждено дело по статье о получении крупной взятки организованной группой, сопряженной с вымогательством.

